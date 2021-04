Wir empfehlen Ihnen, die Reinigungskartusche Ihres Philips Reinigungssystems für Rasierer zu ersetzen, wenn die Reinigungsstation dies anzeigt oder wenn Sie mit der Reinigungsleistung des Reinigungssystems nicht mehr zufrieden sind. Beim SmartClean-System blinkt ein Pfeilsymbol auf dem Gerät orange auf. Auf dem Quick Clean Pod wird ein kleines fensterförmiges Symbol angezeigt (siehe Abbildung). Wenn Sie das Reinigungssystem wöchentlich verwenden, sollte die Reinigungslösung in einer Kartusche drei Monate lang ausreichen. Wenn Sie das Reinigungssystem regelmäßiger verwenden, muss die Kartusche wesentlich früher ausgetauscht werden, möglicherweise innerhalb eines Monats. Die Philips Reinigungskartusche verfügt über eine für dieses Gerät spezielle Reinigungslösung. Bitte versuchen Sie nicht, die Kartusche mit einer anderen Reinigungslösung aufzufüllen. Dies kann zu Beschädigungen an Ihrem Gerät führen. Besuchen Sie für den Kauf von Ersatzkartuschen für Ihr Philips Reinigungssystem unseren Online-Shop.

Befolgen Sie zum Austauschen von Philips SmartClean-Kartuschen die nachfolgenden einfachen Schritte: 1. Ziehen Sie das kleine Fach an der Unterseite des SmartClean-Systems heraus. 2. Entfernen Sie die SmartClean-Kartusche und entsorgen Sie diese. 3. Kaufen Sie sich eine neue Kartusche, ziehen Sie den Deckel ab, und setzen Sie die Kartusche wieder in den Schlitz ein. Das SmartClean-System sollte nun für die Verwendung mit dem Philips Rasierer einsatzbereit sein.

Wie Sie die Reinigungskartusche im Quick Clean Pod austauschen

1. Drehen und entfernen Sie den Deckel vom Philips Quick Clean Pod.

2. Drehen und entfernen Sie den Deckel von der Kartusche des Philips Quick Clean Pods.

3. Um die Schutzfolie von der Kartusche des Philips Quick Clean Pods zu entfernen, heben Sie die Lasche der Schutzfolie an und ziehen Sie sie von der Ecke aus ab.

4. Drücken Sie auf das kleine runde Ende am Griff der Kartusche des Philips Quick Clean Pods, um den Griff zu lösen.

5. Setzen Sie die Philips Reinigungskartusche in die Reinigungsstation.