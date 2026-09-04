Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?

Reinigen Sie Ihren Philips Rasierer regelmäßig, um sicherzustellen, dass er in bestem Zustand bleibt und jedes Mal eine großartige Rasierleistung liefert. Im Folgenden finden Sie eine Erklärung dazu. Detailliertere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Rasierers.
Wenn die Leistung Ihres Philips Rasierers nachlässt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Gründliche Reinigung" weiter unten.
In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die in diesem Artikel enthaltenen Informationen. Aktivieren Sie Untertitel auf YouTube, um den Videotext in Ihrer eigenen Sprache anzuzeigen.
Obwohl sich die Rasierermodelle unterscheiden, gelten dieselben Prinzipien für alle Philips Rasierer. Lesen Sie die folgenden Informationen vollständig, um weitere Informationen zu erhalten.
Um Schäden an Ihrem Rasierer zu vermeiden, sollten Sie vor der Reinigung immer prüfen, ob er wasserfest ist. Wasserfeste Rasierer haben ein kleines Wasserhahn- (Abbildung 1) oder Badewannensymbol (Abbildung 2) auf dem Griff. Wenn auf dem Griff ein durchgestrichener Wasserhahn (Abbildung 3) aufgedruckt ist, sollte er nicht mit Wasser gereinigt werden.
Trennen Sie Ihren Rasierer vor der Reinigung von der Stromversorgung.
Philips empfiehlt eine schnelle Reinigung des Rasierers nach jeder Rasur, um das Ansammeln von Haaren und Ablagerungen um die Scherköpfe zu minimieren.
Für wasserdichte Rasierer: Schalten Sie Ihren Rasierer ein, und spülen Sie die gesamte Schereinheit (den oberen Teil des Rasierers) unter fließendem, warmem Wasser ab. Schalten Sie Ihren Rasierer aus.
Je nach Rasierermodell können Sie die Schereinheit öffnen, indem Sie die Entriegelungstaste drücken oder den Deckel vorsichtig abziehen. Wenn Sie ihn öffnen, können Sie das Innere der Rasiereinheit ausspülen. Lassen Sie vor Ihrer nächsten Rasur alles an der Luft trocknen. Die Abbildungen unten zeigen, wie zwei herkömmliche wasserdichte Rasierermodelle gereinigt werden.
Für Trockenrasierer: Wenn Ihr Rasierer ausgeschaltet ist, pusten Sie oben auf die Schereinheit, um lose Haare und Ablagerungen zu entfernen.
Je nach Rasierermodell können Sie die Schereinheit öffnen, indem Sie die Entriegelungstaste drücken oder den Deckel vorsichtig abziehen. Wenn Sie ihn öffnen, können Sie das Innere der Rasiereinheit reinigen. Sie können dazu die mit Ihrem Rasierer mitgelieferte Reinigungsbürste, einen sauberen, weichen Pinsel oder etwas Ähnliches verwenden.
Wenn Sie über ein SmartClean-System oder eine Reinigungsstation für Ihren Philips Rasierer verfügen, können Sie ihn damit nach jeder Rasur reinigen und auffrischen. Durch die Verwendung des Reinigungssystems werden die im obigen Abschnitt erwähnten regelmäßigen Reinigungsschritte ersetzt.
Dennoch ist nach wie vor eine gründliche Reinigung monatlich erforderlich (siehe Details unten).
Philips empfiehlt, Ihren Rasierer mindestens einmal im Monat oder bei nachlassender Rasierleistung gründlich zu reinigen. Um Ihren Rasierer gründlich zu reinigen, müssen Sie die Scherköpfe entfernen.
Unten finden Sie Abbildungen, die zeigen, wie Sie die Scherköpfe für zwei herkömmliche Philips Rasierertypen entfernen und reinigen. Detaillierte Anweisungen zu Ihrem Rasierer finden Sie in den FAQs unter "Wie entferne ich die Scherköpfe meines Philips Rasierers?" oder in der Bedienungsanleitung.
Für wasserdichte Rasierer: Sie können die Schneideeinheiten und Schutzvorrichtungen nach dem Abnehmen der Scherköpfe separat reinigen. Beachten Sie, dass jedes Schermesser und jeder Schutz ein festes Set bilden, also versuchen Sie, sie nicht zu verwechseln. Lassen Sie nach der Reinigung alle Teile vor der nächsten Rasur an der Luft trocknen.
Für Trockenrasierer: Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste (oder eine andere weiche, saubere Bürste), um die Scherköpfe nach dem Entfernen zu reinigen. Nehmen Sie das Schermesser aus dem Schutz und entfernen Sie alle sichtbaren Haare. Beachten Sie, dass jedes Schermesser und jeder Schutz ein festes Set bilden, also versuchen Sie, sie nicht zu verwechseln.
Für einen besonders hygienischen Rasierer können Sie das Philips UV-Ladegerät und den UV Cube in Verbindung mit einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung (wie in den Abschnitten oben beschrieben) verwenden.
Lassen Sie Ihren Rasierer trocknen, bevor Sie das UV-Zubehör verwenden.
Hinweis: Das UV-Ladegerät und das UV-Licht sind nur mit bestimmten Rasierermodellen kompatibel. Dieses Zubehör hilft, Bakterien aus Ihrem Rasierer zu entfernen, ist jedoch nicht als Ersatz für die Reinigung vorgesehen.
Wenn Ihr Philips Rasierer über einen ausklappbaren Trimmer oder aufsteckbare Aufsätze verfügt, wie z. B. einen Präzisionstrimmer, einen Bartschneider oder einen Nasenhaartrimmer, können Sie diese unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser reinigen.
Lassen Sie die Aufsätze vor der nächsten Verwendung an der Luft trocknen.
Tipp: Um eine optimale Leistung zu erzielen, schmieren Sie die Zähne des ausklappbaren Trimmers alle sechs Monate mit einem Tropfen Mineralöl ein.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XP502/03 , S8830/54 , S793/06 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›