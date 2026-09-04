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Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?

Reinigen Sie Ihren Philips Rasierer regelmäßig, um sicherzustellen, dass er in bestem Zustand bleibt und jedes Mal eine großartige Rasierleistung liefert. Im Folgenden finden Sie eine Erklärung dazu. Detailliertere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Rasierers.

Wenn die Leistung Ihres Philips Rasierers nachlässt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Gründliche Reinigung" weiter unten.

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die in diesem Artikel enthaltenen Informationen. Aktivieren Sie Untertitel auf YouTube, um den Videotext in Ihrer eigenen Sprache anzuzeigen.

Obwohl sich die Rasierermodelle unterscheiden, gelten dieselben Prinzipien für alle Philips Rasierer. Lesen Sie die folgenden Informationen vollständig, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XP502/03 , S8830/54 , S793/06 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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