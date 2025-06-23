Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips i9000 Rasierer?
Veröffentlicht am 23. Juni 2025
Ihr Philips Rasierer verwendet Symbole und andere Signale, um wichtige Informationen zur Verwendung und Wartung bereitzustellen.
Einige der in diesem Artikel gezeigten Symbole sind mit englischem Text versehen. Der Text auf Ihrem Rasierer ändert sich entsprechend Ihren Spracheinstellungen, aber das Symbol ist in allen Sprachen identisch.
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für den Philips Rasierer der i9000 Serie. Symbole unterscheiden sich je nach Ausstattung des i9000, i9000 Prestige oder i9000 Prestige Ultra. Die Farben können von den unten gezeigten Beispielen abweichen.
Stecker und Pfeil
Ein kleines Symbol für einen Netzstecker mit einem Pfeil darunter zeigt an, dass der Rasierer nicht verwendet werden kann, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Trennen Sie Ihren Rasierer vor dem Einschalten von der Stromversorgung.
Wasserhahn und Scherköpfe
Ein laufender Wasserhahn über den demontierten Scherköpfen zeigt an, dass Ihr Rasierer gründlich gereinigt werden muss. Diese Erinnerung wird automatisch einmal pro Monat angezeigt.
Reinigen Sie Ihren Rasierer gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch (Tipp: Das Benutzerhandbuch ist auch online verfügbar.)
3 Wassertropfen
Ein Symbol mit 3 Wassertropfen/Tropfen zeigt an, dass Ihr Rasierer gereinigt werden muss. Dieses Symbol wird automatisch nach jeder Rasur angezeigt.
Reinigen Sie Ihren Rasierer gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung (Tipp: Die Bedienungsanleitung ist auch online verfügbar.)
Horizontaler Strich
Ein einzelner horizontaler Balken oder eine einzelne Linie zeigt an, dass der Akku Ihres Rasierers fast leer ist.
Laden Sie Ihren Rasierer auf, indem Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
Wenn Ihr Rasierer aufgeladen wird, füllen sich die Striche von unten, blinken zunächst und leuchten dann dauerhaft, bis alle Striche dauerhaft leuchten und der Rasierer vollständig aufgeladen ist.
IQ-Symbol
Ein Symbol, das die Buchstaben I und Q kombiniert, zeigt an, dass die integrierte SkinIQ Technologie des Rasierers Ihre Rasur überwacht.
Akku
Ein kleines Akkusymbol erscheint, um anzuzeigen, dass der Akku (fast) leer ist.
Schließen Sie Ihren Rasierer an eine Stromquelle an, und lassen Sie ihn aufladen.
Feder, Scherköpfe, Plus-Symbol (+), Blasen
Diese Symbole zeigen den Rasiermodus Ihres Rasierers an.
Feder: Sensitive-Modus
Fünfeckige Scherköpfe: Normaler Modus
Fünfeckige Scherköpfe mit Plus-Symbol (+): Intensiver Modus
Blasen: Schaummodus, zum Rasieren mit Schaum oder Gel
Stellen Sie den Modus ein, indem Sie die Taste unten im Display drücken, wenn der Rasierer eingeschaltet ist.
Flüssigkeitsbehälter
Ein kleiner Behälter mit blauer Flüssigkeit erscheint auf dem Griff des Rasierers, wenn die Kartusche Ihre Reinigungsstation ausgetauscht werden muss.
Vorhängeschloss
Ein kleines Vorhängeschloss-Symbol wird auf dem Griff des Rasierers angezeigt, wenn die Reisesicherung aktiviert ist. Dadurch wird verhindert, dass sich der Rasierer während der Reise oder Aufbewahrung automatisch einschaltet.
Informationen zum Deaktivieren und Aktivieren der Reisesicherung finden Sie im Benutzerhandbuch (auch online verfügbar).
Tipp: Für den i9000 können Sie die Reisesicherung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Ein-/Ausschalter ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Beim i9000 Prestige und i9000 Prestige Ultra verwenden Sie die Menütaste unten auf dem Display, um auf die Reisesicherung zuzugreifen.
Telefon mit Dialogblase
Ein kleines Symbol eines Mobiltelefons mit einem Sprach-/Dialog-/Benachrichtigungssymbol zeigt an, dass Ihr Rasierer mit der GroomTribe App kommuniziert oder dass der Speicher des Rasierers fast voll ist.
Synchronisieren Sie Ihre Rasuren regelmäßig mit der GroomTribe App, um mehr über Ihre Rasierleistung zu erfahren.
