Wie kann ich die besten Ergebnisse mit meinem Philips Rasierer erzielen?

Um optimale Ergebnisse mit Ihrem Philips Rasierer zu erzielen, lesen Sie bitte die unten aufgeführten Anleitungen und Techniken.



Profi-Tipp: Wenn Ihr Philips Rasierer nicht mehr so gründlich oder mehr so gut rasiert wie zuvor, können Sie die Scherköpfe entfernen und gründlich reinigen, um eine optimale Leistung wiederherzustellen.

Bereiten Sie Ihren Rasierer vor Eine gründliche, angenehme und stressfreie Rasur beginnt mit einem gut vorbereiteten Rasierer. Deshalb empfehlen wir, den Rasierer nach jeder Rasur zu reinigen und sicherzustellen, dass der Akku aufgeladen und für den nächsten Einsatz bereit ist. Nehmen Sie die Scherköpfe zusätzlich einmal im Monat ab und reinigen Sie sie gründlich.



Ein niedriger Akkustand und/oder verschmutzte Scherköpfe können die Rasierleistung verringern. Daher lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, um Ihren Rasierer in Topzustand zu halten.



Im Video unten finden Sie eine Übersicht über die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen (obwohl sich die Rasierermodelle unterscheiden, gelten für alle Philips Rasierer dasselbe Prinzip. Lesen Sie die folgenden Informationen vollständig, um weitere Informationen zu erhalten).



Tipp: Nachdem Sie das Video gestartet haben, klicken/tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol unten im Video, um Untertitel für Ihre Sprache zu aktivieren (falls erforderlich).

Geben Sie Ihrer Haut eine Eingewöhnungszeit Wenn Sie zum ersten Mal einen neuen Philips Rasierer verwenden, braucht Ihre Haut möglicherweise etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ihre Haut kann nach den ersten Rasuren leicht gereizt aussehen oder sich so anfühlen. Verwenden Sie Ihren Philips Rasierer regelmäßig mindestens 21 Tage lang, und lassen Sie Ihrer Haut Zeit, sich einzugewöhnen.



Verwenden Sie nach der Rasur eine sanfte Feuchtigkeitscreme, Aftershave-Lotion oder einen Balsam, um gereizte Haut zu beruhigen.

Stutzen Sie lange Gesichtshaare vor Das Schneiden langer Gesichtshaare mit einem Rasierer kann unangenehm sein und sich so anfühlen, als ob die Haare ausgerissen werden würden.



Aus diesem Grund empfiehlt Philips, Ihre Gesichtshaare vorzutrimmen, wenn Sie sich einige Tage lang nicht rasiert haben oder einen dichten Bart haben.



Einige Philips Rasierer verfügen über einen Trimmaufsatz, den Sie zum Trimmen Ihres Barts verwenden können. Alternativ können Sie auch einen üblichen Bartschneider verwenden.

Gehen Sie beim Rasieren sanft vor Bei der Rasur ist es wichtig, sanft vorzugehen, besonders wenn Sie empfindliche Haut haben oder zu Reizungen neigen. Halten Sie die Scherköpfe fest, aber sanft an Ihre Haut, damit der Rasierer über Ihre Haut gleiten kann.



Leichter Druck reduziert außerdem die Reibung zwischen dem Rasierer und Ihrer Haut, was sich beim Rasieren angenehmer anfühlt.

Tipps für eine Nassrasur Hinweis: Bevor Sie sich mit Wasser und Schaum/Gel rasieren, überprüfen Sie immer, ob Ihr Rasierer dafür geeignet ist. Geeignete Rasierer sind am Wasserhahn- oder Badewannensymbol auf der Rückseite des Griffs oder mithilfe der Bedienungsanleitung zu erkennen.



Wenn Sie Ihren Philips Rasierer mit einem Schaum oder Rasiergel verwenden: Waschen Sie Ihr Gesicht mit Seife oder einem Gesichtsreiniger, bevor Sie mit der Rasur beginnen

Tragen Sie Ihr bevorzugtes Rasiergel oder Ihren Rasierschaum auf Gesicht und Hals auf

Bewegen Sie Ihren Rasierer in engen Kreisen und gleiten Sie so über Ihre Haut. Dadurch wird sichergestellt, dass auch Haare, die in unterschiedliche Richtungen wachsen, entfernt werden

Rasieren Sie denselben Bereich möglichst nicht zu oft während einer Rasur

