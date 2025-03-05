Suchbegriffe

    Welche Philips Rasierer sind mit der Reinigungsstation kompatibel?

    Veröffentlicht am 5. März 2025

    Alle Philips Rasierer mit einem kleinen Loch in der Mitte von drei fünfeckigen Scherköpfen (Abb. 1) können über die Philips Reinigungsstation gereinigt werden (Abb. 2).

    Allerdings verfügen nicht alle Rasierer über ein automatisches Reinigungsprogramm. Um herauszufinden, ob Ihr Rasierer über ein Reinigungsprogramm verfügt, halten Sie ihn kopfüber und drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

    • Wenn eine Animation mit drei Tropfen auf dem Display des Rasierers angezeigt wird, verfügt Ihr Rasierer über ein automatisches Reinigungsprogramm. Sobald das Programm abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
    • Wenn keine Animation mit drei Tropfen angezeigt wird, verfügt Ihr Rasierer nicht über ein automatische Reinigungsprogramm. Der Rasierer kann weiterhin über die Reinigungsstation gereinigt werden, folgt jedoch keinem spezifischen Reinigungszyklus. Außerdem müssen Sie den Rasierer nach der Reinigung manuell ausschalten.

    Wenn Ihr Rasierer nicht mit der Reinigungsstation kompatibel ist, können alle wasserfesten Philips Rasierer unter fließendem kaltem oder warmem Wasser gereinigt werden. Überprüfen Sie, ob Ihr Rasierer auf der Rückseite über ein kleines Wasserhahn- oder Dusch-/Badewannen-Symbol verfügt. Wenn eines dieser Symbole zu sehen ist, können Sie Ihren Rasierer unter fließendem Wasser reinigen. 

