Ist mein Telefon mit der Philips GroomTribe App kompatibel?
Veröffentlicht am 5. März 2025
Laden Sie die Philips GroomTribe App auf Ihrem Telefon herunter, um sie mit Ihrem Philips Rasierer mit Bluetooth zu nutzen. Die App ist kompatibel mit dem iPhone 6S (oder höher), ausgestattet mit iOS 11.3 oder höher. Die App kann auch auf Android-Telefonen mit einem Bildschirm von mehr als 4,5 Zoll, mit Betriebssystemversion 6.0 oder höher und Bluetooth-Version 4.1 oder höher verwendet werden.
Wie erkenne ich, ob mein Philips Rasierer über Bluetooth verfügt?
Wenn Ihr Rasierer über eine Bluetooth-Verbindung verfügt, wird dies auf der Verpackung und im mitgelieferten Benutzerhandbuch angegeben.
Was ist, wenn mein Philips Produkt nicht über Bluetooth verfügt?
Die GroomTribe App enthält auch Supportinhalte und andere Informationen für verschiedene Philips Pflegeprodukte für Männer. Laden Sie die App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, um mehr zu erfahren.
