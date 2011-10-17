Eingestellt
Die Becher lassen sich leicht mit Datum und Inhalt beschriften.
Für sicheres Aufbewahren und Transportieren
Ideal für Aufbewahrung und Transport
4.7
von 5
15
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Aika
17/10/2011
Deutschland
Sehr Praktisch
Mir gefallen diese Behäter sehr gut! Sind auslaufsicher und gut zu befüllen. Klasse Sache!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VIA SCF613/20 Set für Babynahrung verfasst
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JasminV
21/08/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
wirklich tolle Behälter
Ich verwende die Becher von Philipps nicht nur für Brei, sondern für alle anderen Snacks für mein Kind. Lassen sich optimal einfrieren und in der Waschmaschine waschen. Gerne wieder!
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Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.