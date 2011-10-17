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  • Ein System – viele Möglichkeiten
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Eingestellt

Philips Avent VIASet für Babynahrung

SCF613/20

4.7
| (15) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ein System – viele Möglichkeiten
VIA ist ein vielseitiges, platzsparendes Aufbewahrungssystem, das mit Ihrem Baby mitwächst. VIA Becher sind ideal geeignet zum Aufbewahren und Transportieren von leckeren, selbstgekochten Mahlzeiten.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

BPA-freies Aufbewahrungssystem

Ein System – viele Möglichkeiten

Praktisch im Gebrauch

Praktisch im Gebrauch

Die Becher lassen sich leicht mit Datum und Inhalt beschriften.

Auslaufsicheres Schraubsystem

Auslaufsicheres Schraubsystem

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

Perfekt für unterwegs

Perfekt für unterwegs

Ideal für Aufbewahrung und Transport

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

15

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

17/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr Praktisch

Mir gefallen diese Behäter sehr gut! Sind auslaufsicher und gut zu befüllen. Klasse Sache!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VIA SCF613/20 Set für Babynahrung verfasst

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21/08/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

wirklich tolle Behälter

Ich verwende die Becher von Philipps nicht nur für Brei, sondern für alle anderen Snacks für mein Kind. Lassen sich optimal einfrieren und in der Waschmaschine waschen. Gerne wieder!

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VIA SCF613/20 Baby Food Set verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 