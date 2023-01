Was sind die Vorteile von BLW?

Es wird angenommen, dass Babys, die früh an normale Kost gewöhnt werden, die Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln besser akzeptieren. Außerdem wird Baby Led Weaning als eine einfachere und natürlichere Art und Weise angesehen, langsam abzustillen und Babys an feste Nahrung zu gewöhnen, da es keine extra Vorbereitung braucht und das Baby mit der ganzen Familie gemeinsam essen kann.

Hier einige weitere Vorteile des Weaning-Konzepts: 1

Das Kind kann selbstbestimmt essen.

Das Kind entwickelt früh seine motorischen Fähigkeiten.

Das Kind lernt von Anfang an wann es satt ist und was ihm guttut.

Es fördert ein gesundes Essverhalten später im Leben und reduziert das Risiko für Übergewichtigkeit.