Goldbrassen-Filet mit Mangold und Couscous​

2. Couscous und Wasser in den Kochtopf des Air Cookers geben. Den Mangold waschen, den harten Teil des Stiels entfernen und feinhacken. Die Karotte schälen, waschen und in kleine Streifen schneiden. Den gehackten Mangold und die Karottenstreifen in den Topfgeben und mit Salz abschmecken. Den Kochtopf auf das untere Tablett stellen.



3. Jedes Goldbrassen/Doraden-Filet mit Salz und Olivenöl würzen. Auf das zweite Tablett legen. Das zweite Tablett mit dem Kochtopf auf dem unteren Tablett befestigen.