Caprese-inspiriertes Hasselback-Hähnchen

2. Mit einem scharfen Messer je nach Größe 4-5 Schlitze in die Hähnchenbrust schneiden. Achten Sie darauf, nicht ganz durchzuschneiden!



3. Die Tomaten waschen, längs aufschneiden und den Stiel entfernen. Mozzarella und Tomaten in dünne Scheiben schneiden, damit sie in die Schlitze passen. Basilikum-Blätter waschen.