Hausgemachtes Sauerteigbrot

4. Den Teig mit der leicht angefeuchteten Hand von einer Seite greifen, nach oben ziehen und zur Mitte hin falten. Dehnen und Falten auf den verbleibenden drei Seiten wiederholen, um einen vollständigen Kreis um den Teig zuschließen. Zugedeckt 20 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen.



5. Dieses Mal eine Wickelfalte falten. Den Teig in der Mitte mit der leicht angefeuchteten Hand greifen und nach oben ziehen. Eines der losen Enden zur Mitte stecken und mit dem anderen Ende wiederholen. Den Teig um 90 Grad drehen und den Vorgang wiederholen. Den Teig in den gefetteten Air-Cooker-Kochtopf geben. Zugedeckt an einem warmen Ort 20 Minuten ruhen lassen.



6. Erneut eine Wickelfalte falten. Den Teig mit den Fingern leicht gegen die Ränder des Kochtopfs drücken. Den Kochtopf auf das untere Tablett stellen. In den Air Cooker geben und den Deckelschließen. 30 Minuten gehen lassen.​



7. Das Gerät gemäß den Zeit- Temperatur- und Feuchtigkeitsangaben in Betrieb nehmen.