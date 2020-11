Lumea Prestige IPL Gerät

Das Lumea ist sanft genug für die gesamte Bikini-Zone, also auch für Tangas oder „Hollywood“ (mit einem sehr schmalen oder ganz ohne Haaransatz). Für ein angenehmes Gefühl sollten Sie bei dunkleren und pigmentierten Bereichen eine niedrigere Einstellung wählen. An empfindlichen Stellen im Schambereich können Sie eine niedrigere Einstellung individuell wählen, da dieser Bereich gegenüber IPL sensibler ist, bzw. weil die Anwendung von IPL hier unangenehm sein kann. Verwenden Sie das Lumea niemals im Bereich der inneren Schamlippen, an der Vagina oder am Anus.