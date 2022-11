Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; die einzelnen Ergebnisse können variieren

² Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; die einzelnen Ergebnisse können variieren

Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Lumea eine 6-monatige Haarreduzierung bietet, wurde getestet, dass dieses Produkt auch eine effektive Haarreduzierung für 12 Monate bietet.

¹ Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Lumea eine 6-monatige Haarreduzierung bietet, wurde getestet, dass dieses Produkt auch eine effektive Haarreduzierung für 12 Monate bietet.

** Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 77% weniger Haare an den Beinen, 64% in der Bikinizone, 64% in den Achselhöhlen

*** Bezogen auf 12 Behandlungen binnen 42 Wochen durchschnittlich 58% weniger Haare

**** Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

***** Bezogen auf kabellose Nutzung, Behandlungsfenster und konturfolgende Aufsätze

****** Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe wird nicht, über die zweijährige weltweiten Philips Garantie hinaus, verlängert.

******* In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht