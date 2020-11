Gesichtsreinigungsbürste mit einmaliger Borstengestaltung

Alle VisaPure-Bürsten bieten die einmalige 5-in-1-Bürstentechnologie. Jede einzelne Faser wurde zweimal poliert, damit sie leichter über die Haut gleitet. VisaPure-Fasern sind extra lang und daher absolut hautschonend. Für eine optimale Reinigung sind die VisaPure-Fasern bis zu dreimal kleiner als Ihre Poren und eng verteilt, so erreichen sie in einer Anwendung mehr Poren. Die Reinigung fühlt sich äußerst angenehm an. Das Fasermaterial wurde speziell ausgewählt, um besonders wasserfest zu sein.