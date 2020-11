Angenehme Position beim Abpumpen durch einzigartiges Design

Die Milchpumpe wurde in einem einzigartigen Design entwickelt, damit die Milch direkt von der Brust in die Flasche oder den Behälter fließen kann – sogar wenn Sie aufrecht sitzen. Das bedeutet, dass Sie beim Abpumpen von Milch bequemer sitzen können und sich nicht mehr nach vorne lehnen müssen, damit die Milch in die Flasche fließt. Eine bequeme und entspannte Sitzposition beim Abpumpen trägt ganz natürlich zu einem erleichterten Milchfluss bei.