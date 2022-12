3. Rissige Brustwarzen

Auch ein Einreißen der Brustwarzen zählt zu den häufigen Problemen beim Stillen. Es kommt vor, wenn die Brust vom Babymund nicht richtig umschlossen wird. Hat Ihr Baby nicht genügend Brustgewebe im Mund, dann saugt es stattdessen nur an Ihrer Brustwarze. Das kann dazu führen, dass diese einreißt, was beim Stillen Schmerzen auslöst. Sie sollten die Brustwarze in dem Fall umgehend behandeln lassen. Sonst könnten sich die Schmerzen verschlimmern oder es kommt zu einer Infektion. Wir möchten Sie dabei unterstützen, dass das Stillen so angenehm wie möglich verläuft. Diese Tipps helfen Ihnen, Ihre Brustwarzen zu beruhigen und zu schützen: Tupfen Sie abgepumpte Muttermilch auf Ihre Brustwarzen. Sie haben richtig gelesen, Sie können tatsächlich Ihre eigene Muttermilch verwenden, wenn das Stillen weh tut und Sie Ihre rissigen Brustwarzen heilen möchten. Tragen Sie einfach ein paar Tropfen Muttermilch auf Ihre Brustwarzen auf und lassen Sie sie an der Luft trocknen.





