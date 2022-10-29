Eingestellt
RQ11/40
Austauschen für optimale Rasierleistung
Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln.
Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.
Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.
Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.
3.7
von 5
73
Bewertungen
Hobihoti
29/10/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Wie erwartet gut !
Das Original immer vorziehen, hatte mal ein Ersatzprodukt von einem Internetanbieter und das war katastrophal.
Vorteile
Gutes langhaltendes Produkt.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Datum der Benutzung 2022-06-29
jonmd
10/08/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ersatzteil
effektiv und notwendig für eine schnelle und gründliche Rasur.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Smiley1950
14/12/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist super
Das Produkt würde ich wieder kaufen. Schnelle Lieferung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Schereinheit verfasst