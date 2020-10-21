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Eingestellt
Angenehm und diskret
Einzigartige Philips Avent Stilleinlagen speziell entwickelt, damit Sie den ganzen Tag lang ein trockenes und angenehmes Gefühl haben.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/13
SCF430/20
SCF398/11
SCF391/11
SCF167/01
2 Stilleinlagen für den Tag
Ultradünn mit ergonomischer Form. Klebestreifen verhindert Abrutschen.
Rutschfest durch Klebeband für sicheren Halt der Stilleinlage.
Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.7
von 5
128
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
AlexP27
21/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Material
Angenehm zu tragen, aus gute Material und gute Qualität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/24 Stilleinlagen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/24 Stilleinlagen verfasst
Mamamilo
28/09/2018
Deutschland
Super stilleinlagen
Sie sind so super. Benutz keine anderen mehr. Sie sind schön dünn und schön groß. Die Brust bleibt trocken. Sind sehr saugfähig. Allerdings ist es nun schön öfters passiert das der Klebstreifen sich schlecht abziehen lässt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Stilleinlagen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Stilleinlagen verfasst
tofroland
17/12/2021
Norge
Teil der Aktion
Veldig gode ammeinnlegg!
Disse ammeinnleggene er veldig gode! De er behagelige å ha på, og de holder godt på lekkasjer. Det er også et stort pluss at det er to tape på som gjør at de henger bedre på klær. Eneste minus er at de er pakket enkeltvis, selvom det er greit hvis man har de med seg i baggen
Vorteile
Behagelig
Nachteile
Pakket in enkeltvis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Ammeinnlegg verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF254/61 Ammeinnlegg verfasst
Datum der Benutzung 2020-11-17
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.