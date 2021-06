Natürlich ist jedes Baby anders, doch in der Regel sollten Neugeborene acht bis zwölf Mal innerhalb von 24 Stunden gefüttert werden - dies entspricht in etwa alle zwei bis drei Stunden. Am ersten Tag nach der Geburt hat der Magen des Babys ungefähr die Größe einer Kirsche, entsprechend kann das Baby auch nur etwa 5-7ml zu sich nehmen. Ab dem zweiten oder dritten Tag nach der Geburt trinken Babys meist 20-27 ml pro Fütterung. Der Magen hat dann bereits die Größe einer Walnuss. Diese Menge erhöht sich allmählich auf 45-60 ml, sobald das Baby etwa eine Wochen alt ist. Nach einem Monat hat der Magen des Babys die Größe eines Eis und kann 80-150ml zu sich nehmen. Weitere Informationen dazu, wie viel Milch Neugeborene zu sich nehmen sollten, finden Sie hier.



Auch die Dauer des Stillens ist bei jedem Baby unterschiedlich und es gibt keinen festgelegten Zeitrahmen. Im Allgemeinen dauert das Stillen von Neugeborenen jedoch zwischen fünf Minuten und einer Stunde. Die Dauer des Stillens hängt von der Größe und dem Alter des Säuglings ab, sowie davon, wie häufig Sie Ihr Neugeborenes stillen.