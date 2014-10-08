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  • Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung
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Eingestellt

Philips Avent VIAAvent Nachfüllbecher

SCF616/10

3.9
| (10) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung
Das Philips Avent Aufbewahrungssystem ist ein vielseitiges, platzsparendes Vorratssystem, das mit Ihrem Baby mitwächst. Verwenden Sie denselben Becher, um Muttermilch oder Babynahrung für Ihr Baby aufzubewahren. Es ist für alle Philips Avent Milchpumpen und Sauger geeignet.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Nachfüllbecher zur Milchaufbewahrung (Deckel nicht im Lieferumfang enthalten)

Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung

  • 240 ml

Auslaufsicheres Schraubsystem

Auslaufsicheres Schraubsystem

Für sicheres Aufbewahren und Transportieren

Lagern von Speisen für Ihr Baby

Lagern Sie Ihre kostbare Muttermilch oder Babynahrung in Philips Avent Muttermilchbehältern. Sie können Speisen im Kühlschrank oder Tiefkühlschrank lagern.

Mitnehmen von Speisen für unterwegs

Perfekt für unterwegs. Sie können leicht Nahrung für Ihr Baby mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

10

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

3

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

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Diese Bewertung wurde für VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher verfasst

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11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

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Diese Bewertung wurde für VIA SCF616/10 Avent Refill Cups verfasst

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25/09/2011

España

España

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Diese Bewertung wurde für VIA SCF616/10 Avent Refill Cups verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 