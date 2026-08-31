Eingestellt
SVC2334/10
Tablethalterung und Reinigungsset
Tablethalterung mit integriertem Reinigungsset für bequemes Tippen sowie zur bequemen Anzeige und Reinigung
Tablets
Mit integriertem Reiniger für eine effektive Reinigung Ihres Tablets – jederzeit und überall
Die umweltfreundliche Formel dieser Reinigungslösung ermöglicht eine sichere und effiziente Reinigung Ihrer Bildschirme und schützt gleichzeitig die Umwelt.
Kompakter einklappbarer Standfuß für die horizontale und vertikale Anzeige/Eingabe